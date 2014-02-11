معاريف تزعم:حماس والجهاد تستخدم الدراجات النارية لإطلاق الصواريخ

زعمت صحيفة معاريف "الإسرائيلية" بأن سكان قطاع غزة تركوا السيارات وانتقلوا لقيادة الدراجات النارية التي تتواجد بكثرة في القطاع.

جدير بالذكر، أن طائرات الاحتلال قصفت لعدة مرات مقاومين كانوا يستقلون دراجات نارية، فتصيبها بشكل مباشر، كان آخرها أول أمس عندما قصفت دراجة نارية وأدت لإصابة مقاوم من ألوية الناصر صلاح الدين.

وذكرت الصحيفة، أن الدراجات النارية غزت قطاع غزة بعد فتح الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الحدود في رفح لثلاثة أيام، ولكن عناصر الأجنحة العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي تزودوا بالدراجات النارية لتسمح لهم التحرك السريع للخلايا المسلحة على امتداد الحدود بين غزة و"إسرائيل".

وادعت أن عناصر المقاومة تنطلق من على الدراجات النارية لتنفيذ عمليات من بينها زرع عبوات ناسفة قرب السياج الفاصل ولإطلاق صواريخ نحو "إسرائيل"، وللتحرك بصورة سرية لجمع المعلومات حول تحركات قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل.

وحسب "معاريف" فبعد محاولات الاغتيال لنشطاء من الجهاد الاسلامي ولجان المقاومة الشعبية تم التقاط صوراً للدراجات النارية التي رصدتها الطائرات "الإسرائيلية" وأصابتها بدقة.