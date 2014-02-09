بيان توضيحي من صحة غزة حول ملابسات وفاة الطفلة أبو ضباع

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيق في قضية وفاة الطفلة شمس أبو ضباع التي أجريت لها عملية جراحية في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقد أصدرت الوزارة بياناً توضح فيه ملابسات وفاة الطفلة أبو ضباع والتي ارتقت إلى بارئها ليلة الجمعة الماضية 07/02/2014م في قسم العناية المكثفة بأحد المستشفيات داخل الأراضي المحتلة عام 48، حيث أنها تابعت ومنذ اللحظات الأولى التطورات الصحية للطفلة شمس أبو ضباع والتي أجري لها عملية جراحية في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح.

وقد تقدم وزير الصحة د. مفيد المخللاتي, بخالص التعزية والمواساة من ذوي الفقيدة أبو ضباع , مؤكدين وقوف الوزارة بكافة مكوناتها إلى جانب العائلة في مصابها الجلل.

وقالت الوزارة أنها تابعت الحالة المرضية للطفلة شمس بعيد إجراء العملية الجراحية لها, حيث تم تحويلها لقسم العناية المكثفة في مستشفى غزة الأوروبي, وبذلت الطواقم الطبية جهودا كبيرة في متابعة الحالة, فضلا عن تحويلها للعلاج داخل مستشفيات الخط الأخضر.

وأكدت الوزارة، أنها تسعى وبكافة السبل الى تدعيم المنظومة الصحية في مختلف التخصصات رغم الظروف الصعبة التي نحياها الا أننا وبفضل الله تعالى ثم بالثقة الغالية التي يعبر عنها أهلنا في غزة, كانت الانجازات الطبية التي طوت العديد من ملفات التحويل للخارج التي أرهقت كاهل الخدمة الصحية في فلسطين.

وقالت في بيانها: عهدنا بمواطنينا الكرام, إتاحة المجال أمام لجان التحقيق المختصة وعدم الانجرار خلف ما تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي والتي تصل في تعبيراتها إلى مهاجمة مجمل الخدمة الصحية بمختلف مكوناتها دون وجه حق.

وأكدت، وزارة الصحة لمواطنيها على أن دعمهم وثقتهم في كوادرها الطبية وتعزيز دورها وانجازاتها يصب في مصلحة الوطن والمواطن , مع تأكيدها على اهتمامها المتواصل بتحسين الأداء وتجنب المضاعفات والأخطاء.