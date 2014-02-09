فيديو | ريال مدريد يغرق الغواصات ويتصدر الليغا « مؤقتا »

حقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا على ضيفه فياريال بنتيجة (4-2)، في في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت 8 فبراير/ شباط، في إطار الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء أول هدف للملكي مبكرا وتحديدا في الدقيقة السابعة بواسطة الويلزي غاريث بيل، بعدما استغل خطأ فادحا من دفاع الضيوف ليخطف الكرة ويسقطها من فوق الحارس، قبل أن يصنع بيل الهدف الثاني بتوقيع كريم بنزيما في الدقيقة 25.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، سجل المدافع ماريو كاسبر هدف تقليص الفارق للغواصات الصفراء لينتهي الشوط بتقدم الريال (2-1).

وفي الشوط الثاني نجح المتألق خيسي رودريغيز بتوسيع الفارق بهدف سجله بعد تمريرة بالمسطرة من انخيل دي ماريا في الدقيقة 64، إلا أن الضيوف لم يرفعوا الراية البيضاء وتمكنوا من إحراز ثاني أهدافهم بعد مرور 5 دقائق عبر جيوفاني دوس سانتوس.

وفي الدقيقة 76 عاد بنزيما لعروضه القوية وهز شباك فياريال بهدف صاروخي أطلقه من على مشارف منطقة الجزاء، بعدما تلقى تمريرة من رودريغيز.

وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده الى 57 نقطة في المركز الأول "مؤقتا" بعد سقوط جاره الأتلتكو أمام ألميريا، فيما بقي فياريال بالمركز الخامس برصيد 40 نقطة.

ألميريا - أتلتكو مدريد (2-0)

زبدوره قدم فريق ألميريا خدمة كبيرة لريال مدريد وبرشلونة في الليغا، بفوزه على ضيفه أتلتيكو بثنائية نظيفة.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 80 لتسجيل الهدف الأول بامضاء اللاعب خوسيه أنتونيو فيرزا، ليقلب بذلك جميع التوقعات.

وزادت معاناة الفريق المدريدي بطرد الحارس دانييل ارانزوبيا في الدقيقة 85 بعد إعاقته للاعب ألميريا داخل المنطقة المحظورة واحتساب ركلة جزاء حولها فيرزا الى هدف.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 57 نقطة متساوياً مع ريال مدريد بالنقاط، وبانتظار نتيجة برشلونة وإشبيلية التي قد تعني في حال فوز البارشا مشاركة 3 فرق في الصدارة.









