هنية يلتقي بوفد مركزية فتح غداً لبحث دفع المصالحة للأمام

صرح المتحدث باسم حركة فتح في غزة فايز أبو عيطة لـ "فلسطين اليوم"، أن وفد اللجنة المركزية للحركة الذي وصل امس للقطاع سيلتقي رئيس الحكومة في غزة اسماعيل هنية غداً الأحد لبحث سبل دفع عجلة المصالحة للأمام.

وكان وفد قيادي من حركة فتح يضم نبيل شعث، جمال محيسن، صخر بسيسو، محمد المدني، قد وصل أمس عبر معبر بيت حانون "إيرز" وسط استقبال شعبي من كوادر فتح، وذلك بهدف عقد لقاءات موسعة مع قيادات وكوادر الحركة بغزة لترتيب أوضاع الحركة في القطاع، بالإضافة للاجتماع مع هنية والفصائل.

وكان نبيل شعت عضو اللجنة المركزية لفتح قد أوضح أنه سيلتقي هنية خلال زيارته للحديث حول "المصالحة، والمفاوضات والوضع الدولي والعربي، وشرح الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، والاستماع لما تقوله حركة حماس في هذه المواضيع".

وأشار إلى وجود نقطتين، تعيقان ملف المصالحة، وهما "الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة عباس، والاتفاق على إجراء انتخابات بعد 6 شهور. ".

وتابع قائلا:" إذا ما تم ذلك فإن قضية الانقسام ستنتهي إلى الأبد ..فلا يوجد شيء آخر مطلوب التفاوض عليه".