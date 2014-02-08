مقتل « مسلحين » فى قصف جوى جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء

قتل الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، عدد من المطلوبين أمنيا للسلطات المصرية، خلال عملية قصف جوى لموقع تم رصده بمنطقة الجميعي جنوب مركز الشيخ زويد



وكشفت مصادر أمنية وشهود عيان لـ"اليوم السابع"، أن طائرات أباتشى عسكرية شنت الليلة الماضية وفجر اليوم، ضربات على موقع تم رصد تواجد مسلحين ومطلوبين .



وقال شهود عيان، إن الطائرات شوهدت وهى تضرب تلك المنطقة، وترددت أنباء بين الأهالى عن مقتل أشخاص، وجرح أخرين.



وتتواصل فى شمال سيناء حالة الاستنفار الأمنى، وإغلاقًا جزئيًا لطريق "العريش- رفح" وإغلاقًا كليًا لميادين الجورة، والشيخ زويد، والماسورة برفح، والضاحية والمالح بالعريش.



وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء، صباح اليوم السبت، فى بيان صحفى لها، أن ضباط وحدة مباحث قسم ثان العريش، تمكنوا من ضبط "بلال.ج.ع" "فلسطينى الجنسية"، لدخوله البلاد بطريقة غير شرعية عبر الأنفاق الأرضية بمدينة رفح.