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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 05:58 - 08 فبراير 2014
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توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم السبت، بارداً نسبياً وصافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شماليه غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

الأحد: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شماليه غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

 

الاثنين: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

 

الثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

 

الأربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

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