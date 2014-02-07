تعادل الظاهرية والمكبر وفوز مثير لشباب الخليل على بلاطة في المحترفين

حسمت نتيجة التعادل السلبي دون أهداف لقاء شباب الظاهرية وضيفه جبل المكبر، في لقاء الفرص الضائعة، الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد دورا الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري جوال الفلسطيني للمحترفين.



وبهذا التعادل تراجع الظاهرية إلى المركز الرابع برصيد 23 نقطة، فيما تقدم جبل المكبر الى المركز الخامس برصيد21 نقطة.



بدوره حقق شباب الخليل فوزاً صعباً على مضيفه مركز بلاطة بهدف دون مقابل، أحرزه المدافع الدولي عبد اللطيف البهداري في الدقيقة "49"، في اللقاء الذي جمعهما على استاد نابلس.



وبهذه النتيجة قفز شباب الخليل إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، فيما تراجع مركز بلاطة إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة.