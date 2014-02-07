اسبانيا تدين إعلان « إسرائيل » بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

أدانت اسبانيا إعلان إسرائيل بناء 558 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية، في مستوطنات 'هارحوما'، و'نيفي يعقوب'، و'بيسغات زئيف'.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الاسبانية، اليوم الجمعة، 'إن اسبانيا تعيد التذكير بأن كل المستوطنات غير شرعية حسب القانون الدولي، وتعتبر أن مثل هذه الإعلانات تشكل عقبة رئيسية في طريق تطور المفاوضات'.

وحذرت اسبانيا من أن 'استمرار الاستيطان حول القدس الشرقية سيعرض للخطر التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية وحتى جدوى حل الدولتين'، معربة عن دعمها الكامل لعملية المفاوضات الحالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 'التي تمر في مرحلة هامة جدا'.

وقالت 'إننا نعتبر أن هذه المفاوضات تمثل الطريق الوحيد من أجل إنهاء الصراع، ولهذا فإننا وبقية أعضاء المجموعة الدولية لم نترك أية فرصة دون التحذير من أي تصرف أحادي الجانب بغض النظر عمن يقوم به، من شأنه أن يعرض للخطر التوصل إلى نتائج مرضية لهذه العملية'.