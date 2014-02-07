إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، إثر قمع الاحتلال لمسيرة بلعين الأسبوعية.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين عند وصولهم إلى الأراضي المحررة بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وأضافت اللجنة أن فعالية اليوم تأتي استنكارا لاعتداء قوات الاحتلال على قرية عين حجلة وإخلاء سكانها بالقوة.

يذكر أن وفدا بلجيكيا شارك في مسيرة بلعين، تعبيرا عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وكان الوفد استمع، قبل المسيرة، إلى شرح مفصل عن تجربة بلعين في مقاومة الاحتلال والاستيطان والجدار في السنوات السابقة.