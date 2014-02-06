غزة: الحكم على متخابر بالإعدام

أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لحكومة غزة، صباح اليوم الخميس، حكماً بالإعدام ضد أحد المتهمين بالتخابر مع الاحتلال، والحكم بالسجن المؤبد لمتهم آخر، والسجن عدة سنوات لثالث.

وأفاد مصدر أمني من المحكمة العسكرية في تصريح لصحيفة القدس المحلية، أنه تم الحكم على المتهم الأول "أ.س" من مواليد 1975، ويسكن بحي الشجاعية بالإعدام، مبيناً أن الحكم صدر بحقه غيابيا حيث أنه فر من قطاع غزة أثناء محاولة اعتقاله منذ سنوات، موضحا أن الحكم صدر بحقه وفقا للمادتين 131 و144 من قانون العقوبات الفلسطيني حيث اتهم بالمشاركة في القتل المباشر.

وشمل الحكم علنًا ووجاهيًا، بالسجن المؤبد 20 عاما، ضد المتهم الثاني "ع.و" من مواليد 1970 ويسكن بحي الشجاعية، بتهمة التخابر مع الاحتلال وفقا للمادتين المذكورتين في الحكم الأول.

وصدر حكم ثالث بحق المتهم "ب.ق" مواليد 1984 من سكان مخيم البريج، بالسجن 8 سنوات بتهمة التخابر مع الاحتلال وفقا للمادة 131 من قانون العقوبات الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أن جميع الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف.