السعودية تحتل المركز الرابع في قائمة الانفاق العسكري

كشف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، عن أكثر دول العالم انفاقا على الجانب العسكري والتسليح، ملقيا الضوء على أن المملكة العربية السعودية أحتلت المركز الرابع على المستوى العالمي متجاوزة بذلك حجم إنفاق المملكة المتحدة وعدد من الدول البارزة الأخرى.

وبحسب التقرير فإن السعودية أنفقت 59.6 مليار دولار على الجانب العسكري في العام 2013، في حين انفقت المملكة المتحدة التي احتلت المركز الخامس على المستوى العالمي ما قيمته 57 مليار دولار.

وتصدر قائمة الانفاق العسكري، الولايات المتحدة الأمريكية، التي انفقت 600 مليار دولار في حين جاءت الصين في المركز الثاني بإنفاق بلغت قيمته 112.2 مليار دولار وروسيا في المركز الثالث 68.2 مليار دولار.

في المركز السادس جاءت فرنسا بإنفاق بلغ 52.4 مليار دولار واليابان سابعا بـ51 مليار دولار وألمانيا ثامنا بـ44.2 مليار دولار والهند تاسعا بـ36.3 مليار دولار، لتحتل البرازيل المرتبة العاشرة بإنفاق بلغت قيمته 34.7 مليار دولار.

في المرتبة 11 جاءت كوريا الجنوبية بـ31.8 مليار دولار واستراليا في المركز 12 بـ26 مليار دولار وإيطاليا في المرتبة 13 بإنفاق وصل إلى 25.2 مليار دولار إلى جانب (إسرائيل) في المرتبة 14 وبإنفاق بلغ 18.2 مليار دولار وإيران بالمرتبة 15 وبإنفاق بلغ 17.7 مليار دولار.