بعد هجومه على الفلسطينيين وحقهم.. عشيرة العدوان ترد

قالت عشيرة العدوان المعروفة في الأردن إنها لا تعلم من هو أحمد العدوان الذي ادعى أنه شيخ أردني واتهم الفلسطينيين بأنهم قتلة النساء والشيوخ والأطفال.

وقال كبير شيوخ العدوان،الشيخ سلطان بن ماجد العدوان" إنه تفاجأ بما تناولته وسائل الاعلام المرئي والمسموع من تصريحات من شخص اسمه أحمد يدعي أنه من شيوخ قبيلة العدوان والتي حاول خلالها الإساءة الى سمعة قبيلة العدوان والإساءة الى العلاقة المميزة التي تربطهم بالقضية الفلسطينية واخوانهم الفلسطينيين".

وقال الشيخ إن" العدوان قدمت لنصرة فلسطين سواء من خلال الشيخ ماجد باشا العدوان شيخ مشايخ البلقاء أو من خلال ابناء قبيلة العدوان التي ضحت وما زالت تضحي للقضية الفلسطينية وشعبها مثلها كمثل باقي ابناء الشعب الاردني الواحد بقيادة الاسرة الهاشمية ابتداءً من جلالة الملك عبد الله الاول بن الحسين طيب الله مثواه الذي تبنى دعم القضية الفلسطينية ومن بعده تولى الدعم جلالة المغفور له الحسين بن طلال وها هو جلالة الملك عبد الله يواصل المسيرة والعطاء في دعم القضية الفلسطينية وشعبها العزيز".

وأكد الشيخ سلطان العدوان لوكالة "رم" الأردنية أن فلسطين عربية وأن مدينة القدس كانت اولى القبلتين مستشهدا بالآية القرآنية التي تبين حادثة الإسراء والمعراج وقوله تعالى" سبحان الذي اسرى بعبده ليلاُ من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير".

وشدد العدوان على أن الشخص المعني لا ينتمي إلى قبيلة العدوان وأنه غير معروف لديها وأن قبيلة العدوان تقدر التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني لاسترداد ارضهم ووطنهم فلسطين حيث يشهد التاريخ والعالم كله بحقهم التاريخي في هذه الارض المباركة التي توارثوها جيلا بعد جيل منذ امد التاريخ".

وكان أحمد العدوان الذي قال إنه شيخ أردني قد صرح عبر صفحة له على موقع "الفيسبوك" إن اسم فلسطين لم يذكر في القرآن وأن سيطرة اليهود عليها نابع من حق ديني وتاريخي لهم على حد زعمه.