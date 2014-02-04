مغادرة 415 مسافراً و ارجاع 15 عبر معبر رفح اليوم الثلاثاء

غادر 415 مسافرًا عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر وذلك في أول أيام فتحه استثنائيًا من قبل السلطات المصرية أمام الفلسطينيين.



وذكرت إدارة المعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني في تصريح مقتضب مساء الثلاثاء أن عدد القادمين إلى غزة عبر معبر رفح بلغ 428 مواطنًا.



وأوضحت إدارة المعابر أن السلطات المصرية في الجانب المصري من المعبر أرجعت 15 مواطنًا دون ذكر أي أسباب.



وفتحت السلطات المصرية اليوم معبر رفح البري في كلا الاتجاهين بشكل استثنائي بعد إغلاق لأكثر من 10 أيام، على أن يستمر فتحه غدًا وبعد غد.



وخصصت وزارة الداخلية السفر اليوم للمسجلين في كشفي 30 يناير و1 فبراير الجاري.



وكانت الوزارة قد دعت المواطنين المسجلين للسفر في كشوفات 2،3،4 فبراير للتوجه اليوم الثلاثاء إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة.



وقالت الداخلية إن على المواطنين المسجلين في الكشوفات المذكورة التوجه للصالة الخارجية للمعبر لتسليم جوازات سفرهم مصطحبين شيكات التسجيل ليتمكنوا من السفر غدًا الأربعاء.