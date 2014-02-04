إصابة مواطنين في اقتحام قوات الاحتلال لقرية عين حجلة

أصيب مواطنين فلسطينيين بالرصاص أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الثلاثاء، قرية حجلة التي أقامها نشطاء فلسطينيون على الأراضي الفلسطينية المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين الصهاينة.

وقال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين حجلة وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز على المشاركين في فعاليات القرية وأصابت مواطنين بجروح حيث قدمت طواقم الإغاثة الطبية الفلسطينية الإسعاف الأولي لهما.

وأضاف البرغوثي إن جنود الاحتلال اقتحموا القرية لإزالة لافتة كتب عليها اسمها وان اشتباكات تدور الآن بين المواطنين والجنود.