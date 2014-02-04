مغادرة 4 حافلات للجانب المصري بعد فتح معبر رفح في يومه الأول

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة غزة عن مغادرة اربعة حافلات صباح اليوم الثلاثاء , بعد فتح السلطات المصرية لمعبر رفح , ولمدة ثلاثة ايام.

وقالت الداخلية ان معبر رفح سيكون مخصص لسفر الحافلات المرجعة من كشف يوم 30/1 وكشف 2/1/ 2014م , داعياً جميع المسافرين التواجد في تمام الساعة السابعة صباحاً أمام الصالة الخارجية لمعبر رفح البري .

وكان السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان اعلن فتح معبر رفح لمدة ثلاثة ايام بدءاً من اليوم الثلاثاء أمام حركة المسافرين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

وقال السفير عثمان لمراسل فلسطين اليوم، إن فتح المعبر يأتي تلبية لاحتياجات قطاع غزة وتخفيفاً لمعاناة سكانه .

وأضاف ان المعبر يفتح بشكل دوري للفلسطينيين في قطاع غزة بناء تلبية لاحتياجاتهم.