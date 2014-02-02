لجان المقاومة: تهديدات يوفال ضد غزة فرقعة إعلامية

أكدت لجان المقاومة أن تهديد الإرهابي وزير الشؤون الإستراتيجية الصهيوني يوفال شتاينتس بإعادة احتلال قطاع غزة تعبير عن حالة فقدان التركيز من قوة صمود وإرادة المقاومة في غزة ولا تعدو إلا فرقعة إعلامية واستعراض للعضلات أمام الرأي العام في الكيان الصهيوني الغاصب.

وشددت لجان المقاومة فلسطين أن هذا التهديد هو تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي لشعبنا الفلسطيني وإستغلاله لحالة الانقسام لزرع الفتنة والإنقسام بين أبناء الشعب الواحد مؤكدة أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من فلسطين ويحتضن كل أبناء الشعب الفلسطيني بدون إستثناء.

وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أن هذه التهديدات من الإرهابي يوفال شتاينتس تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقاومة والجهاد والتمسك بالحقوق هي وحدها التي تقهر العدو وأركان كيانه الغاصب وتؤكد أن إنهاء الانقسام البغيض بات أمرا ملحا يجب الإسراع بتحقيقه.

وأكدت لجان المقاومة في فلسطين أن تهديدات المجرم يوفال شتاينس لا تخيف شعبنا ومقاومته وأن المقاومة باتت أقوي أضعاف المرات من ذي قبل وأنها جاهزة للتصدي لأي عدوان صهيوني.

واختتمت لجان المقاومة في فلسطين حديثها بالقول إن الرد على هذه التصريحات العدوانية لا يكون إلا بتجسيد الوحدة الحقيقية بين الكل الفلسطيني والإلتفاف حول خيار المقاومة والجهاد كطريق مجدي ووحيد لتحرير الأرض واستعادة الحقوق وهزيمة الإرهابيين الصهاينة.