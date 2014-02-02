بالصور: الرابطة الإسلامية ومدرسة حمود ينظمان حفلاً تأبينيا للجعبري بغزة

نظمت الرابطة الإسلامية وإدارة مدرسة عبد الفتاح حمود الثانوية، حفلاً تأبينيا للقائد في حركة الجهاد الإسلامي المعلم الفقيد ياسر الجعبري.

وقد حضور الحفل كل من الأستاذ رامي القرا منسق الرابطة الإسلامية في القطاع والأستاذ خميس الهيثم عضو الهيئة الإدارية للرابطة, والأستاذ أشرف حرز الله مدير التربية والتعليم بشرق غزة, والأستاذ تيسير الجعبري ممثلاً عن عائلة الفقيد, والأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والأستاذ سمير الحرازين مدير المدرسة وسط عدد من الهيئة الإدارية للرابطة الإسلامية في القطاع وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية لإدارة المدرسة وجمع غفير من الطلاب والوجهاء والمخاتير.

وأكد أ. محمد شلح خلال كلمة لحركة الجهاد الإسلامي والرابطة الإسلامية على دور الفقيد الجعبري في سبيل الوحدة الفلسطينية ورفض النزاع الداخلي من خلال محبته للجميع، وعلاقته الطيبة معهم في السرَّاء والضرَّاء، داعيًا كافة المعلمين والطلاب إلى نبذ الخلافات الحزبية خارج المدرسة التي لا تخدم إلا أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء القضية العادلة.

وأشار شلح إلى أن ياسر الجعبري تحلا بأخلاق وجمال وحسن سيرة بين الأهل والأصحاب، مؤكدًا فيها على وصية الشهيد لجميع أبناء شعبه بأن تبقى البندقية موجهة نحو العدو الصهيوني الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا.

داعياً كل قوى الشعب الفلسطيني إلى تحقيق الوحدة الوطنية، مطالبًا برفض كل أسباب الفتنة التي لن يستفيد منها أحد، مهيبًا بالقوى والفصائل العمل بشكل فعليٍّ وجاد في هذا المجال.

من ناحية أخرى عبر أ. أشرف حرز الله عن سعادته وشكره لإدارة المدرسة ومعلميها بما يقومون من جهد طيب في خدمة الطلاب وتقديم كافة الطاقات الممكنة من أجل الخروج بجيل متعلم يخدم الإسلام والمسلمين داعياً كافة الطلاب إلى السير على خطى المعلم المرحوم ياسر الجعبري الذي كان مثلاً للأستاذ المربي.

بدوره أكد أ. سمير الحرازين على ضرورة السير في خطى المعلم ياسر الجعبري في نشر فكرة العلم والجهاد بين الطلاب وترسيخ مبدأ المحبة وحسن الأخلاق لما كان يتمتع به الجعبري, مثمناً دور الرابطة الإسلامية في تقدم كافة الخدمات للطلاب والاحتفال بسيرة العظماء والأكرم منا جميعاً وهم الشهداء.

وفي كلمة لعائلة الفقيد تقدم أ. تيسير الجعبري بالشكر الجزيل إلى كل من وقف بجانبهم في إحياء ذكري الأستاذ ياسر من خلال تأدية واجب العزاء وتشيع الجثمان والاحتفال بتأبين للمرحوم داخل المدرسة, شاكراً جهود الرابطة الإسلامية وإدارة المدرسة علي الجهد المبذول بهذه المناسبة.

هذا وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الشيقة والكلمات الجهادية المعبرة بالإضافة إلى تكريم إدارة المدرسة وعائلة الفقيد من خلال درع المحبة والوفاء من الرابطة الإسلامية وحركة الجهاد الإسلامي.









































































