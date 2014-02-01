الرباعية تلتقي في ميونيخ لدعم جهود كيري السلمية

يعقد مسؤولون كبار من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة كيفية مساعدة جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وسيعقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية للوساطة في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في ميونيخ على هامش المؤتمر الأمني السنوي هناك.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، من جانبها، إنها سترأس الاجتماع مع كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومبعوث اللجنة الرباعية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

قالت آشتون في بيان "يأتي الاجتماع في لحظة تحتاج لاتخاذ قرارات صعبة وجريئة. ثمار السلام للإسرائيليين والفلسطينيين هائلة."

وأضافت "آمل أن نتمكن معا من المساعدة لتصبح تلك القرارات واقعا لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض ووضع حد للصراع وتحقيق التطلعات المشروعة للجانبين."