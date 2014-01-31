ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الجيش المصري: ارتفاع عدد العناصر التكفيرية المقتولة بسيناء إلى 13

  • القاهرة - فلسطين اليوم
  • 18:27 - 31 يناير 2014
مشاركة

قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إنه في إطار متابعة نتائج القصف الجوى الليلى لعدد 4 منازل تابعة لعناصر موالية لجماعة الإخوان، بجنوب الشيخ زويد، مساء أمس الخميس، الموافق 31 يناير. 

وأضاف أنه تم قتل 13 عنصرًا وإصابة 7 آخرين أثناء اجتماعهم بمنزل سليمان أدهميش الشهير بـ "أبو عمر". 

كما تم تدمير المنازل الأربعة المشار إليهم بملاحقاتهم، بجانب عربة دفع رباعى مجهزة برشاش مضاد للطائرات عيار "14.5" مم ‏1,921‏.

متعلقات