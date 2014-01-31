الجيش المصري: ارتفاع عدد العناصر التكفيرية المقتولة بسيناء إلى 13

قال العقيد أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إنه في إطار متابعة نتائج القصف الجوى الليلى لعدد 4 منازل تابعة لعناصر موالية لجماعة الإخوان، بجنوب الشيخ زويد، مساء أمس الخميس، الموافق 31 يناير.



وأضاف أنه تم قتل 13 عنصرًا وإصابة 7 آخرين أثناء اجتماعهم بمنزل سليمان أدهميش الشهير بـ "أبو عمر".



كما تم تدمير المنازل الأربعة المشار إليهم بملاحقاتهم، بجانب عربة دفع رباعى مجهزة برشاش مضاد للطائرات عيار "14.5" مم ‏1,921‏.