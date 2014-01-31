فوز مثير للقادسية والحوانين في دوري الدرجة الأولى

تفوق القادسية على مستضيفه بيت لاهيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في افتتاح منافسات الأسبوع 15 لدوري الدرجة الأولى.



وسجل هدف اللقاء الوحيد نجم هجوم القادسية محمد السطري في الدقيقة 79، ليقود فريقه للمركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، أما بيت لاهيا فتجمد رصيده عند 15 نقطة بالمركز السابع وبفارق الأهداف أمام بيت حانون الأهلي.



وقاد المباراة طاقم حكام مكون من: سعدو مقبل للساحة، وساعده محمد خطاب، وأحمد شبير للخطوط، ويوسف أبو سمعان رابعاً.

المشتل - بيت حانون الأهلي (1-2)



وفي مباراة أخرى، فاز بيت حانون الأهلي على المشتل بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب التفاح شرق مدينة غزة.



وسجل "للحوانين" خالد الحمادين في الدقيقة 17 من كرة رأسية، وإبراهيم حامد الشنباري بالدقيقة 83 بذات الطريقة، أما هدف المشتل الوحيد فأحرزه البديل شادي الشريف في الدقيقة 50.



ورفع بيت حانون الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد المشتل عند 13 نقطة بالمركز التاسع.



وأدار المباراة تحكيمياً: الدولي عارف الجمل للساحة، وساعده الدولي عدنان حنيدق، وإسلام الشخريت للخطوط، وخالد الشيخ خليل رابعاً.