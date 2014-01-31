حكومة نتنياهو تحوّل 116 مليون دولار لبلدية القدس لدعم الانشطة الاستيطانية

قررت حكومة بنيامين نتنياهو تحويل عشرات ملايين الدولارات كمساعدات إضافية إلى بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، والتي زادت من أنشطتها الاستيطانية بهدف تهويد المدينة وفرض المزيد من الحقائق على الأرض استباقًا لأي اتفاق مع الجانب الفلسطيني.





وبحسب ما أوردته الإذاعة العبرية اليوم الجمعة (31|1)، فإن وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية قررت تحويل مساعدات إضافية مقدارها 405 ملايين شيكل (نحو 116 مليون دولار) إلى بلدية القدس الاحتلالية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيناقش هذا القرار في الأيام المقبلة للمصادقة عليه.





ونقلت عن وزارة المالية قولها إنه هذه المساعدات المالية الإضافية إلى بلدية القدس، والتي سيتم تحويلها للعام الجاري (2014)، سيتم توظيفها لتطوير شبكة المواصلات في القدس وتحسين خدمات التنظيف, بالإضافة إلى ترميم البنى التحتية.