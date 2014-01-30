رضوان: تعطل سفر الفوج الثاني من المعتمرين لعدم توفر حجوزات

أكد إسماعيل رضوان وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة غزة، استمرار تعطّل سفر الفوج الثاني من المعتمرين نتيجة عدم مقدرة شركات الحج والعمرة توفير حجوزات طيران لهم.

وقال رضوان في تصريح اذاعي مساء اليوم الخميس:" ما زالت الحجوزات عير متوفرة حتى اللحظة لـ 492 معتمرًا ، وإذا استمر ذلك سيتم معالجة المشكلة خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف " إذا لم تحل خلال تلك الفترة فسيتم حجز طيران للفوج الثاني مع الفوج الثالث يوم الأحد 9-2-2014".

يذكر أن الدفعة الأولى من المعتمرين والبالغ عددهم 530 معتمرا، وصلوا الاثنين الماضي إلى الديار الحجازية لتأدية مناسك العمرة.