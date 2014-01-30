خطة « إسرائيلية » لبناء مبنى مكون من 5 طوابق على أرض حائط البراق



أفادت صحيفة معاريف على موقعها الالكتروني بعد ظهر اليوم الخميس بأن اللجنة القطرية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس قد أجرت يوم أمس الأربعاء نقاشاً وصف بالحاسم، فيما يتعلق بالخطة القديمة الجديدة لإقامة مبنى مكون من خمسة طوابق على أطراف حائط البراق بالمدينة، يتبع لما يسمى "بصندوق ميراث الحائط".

ويجري التخطيط لهذا البناء وفقاً لما ذكرته الصحيفة فوق منطقة أثرية على أن يقتطع من مساحة حائط البراق، وذلك لصالح مكاتب وقاعات للصندوق المذكور، مشيرة إلى أن الخطة كانت أقرت في العام 2010 على يد بلدية الاحتلال بالقدس و"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء"، وتحظى بدعم رئيس البلدية "نير بركات"، إلا أن تشييد المبنى على أنقاض الحفريات التاريخية يثير حفيظة سكان الحي اليهودي وخبراء الآثار والمهندسين اليهود على حد سواء.

وقالت الصحيفة "إن الادعاء المركزي للمعارضين يكمن في أن هذا المبنى سيغير وجه الحي والحائط على حد سواء، وسيمس بالحفريات التي تنفذها جمعيات صهيونية في المكان".

من جانبه صرح المحامي "جلعاد برنع" الممثل لسكان الحي اليهودي بأن هذا المكان حساس عالميًا، كما أنه مقدس، وعلى القائمين على مشاريع كهذه التعامل بحذر مع هكذا مشاريع، على حد تعبيره.

بدوره، قال أحد سكان الحي اليهودي "إن هنالك الكثير من الأماكن التي يصلح لبناء المبنى عليها بعيدًا عن الحائط، فلا يمكن بناء مبنى للمكاتب في مكان معد للجمهور".

وجاء إقرار هذا المشروع سابقاً في ظل تحذيرات مفتش عام الشرطة الأسبق "أساف حيفتس" وضابط الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية "نتان كرمرسكي" من وجود خطر أمني محقق في حال الشروع ببناء المبنى المذكور، كما أن الاكتظاظ الذي سيشهده المكان في أعقاب تشييد المبنى سيشكل خطرًا على حياة الزوار.