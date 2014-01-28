الاحتلال يسلم رفاة شهيدين من مقابر الارقام من السرايا والقسام

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء رفاة الاستشهاديين أحمد عبد الجواد (كتائب القسام) من نابلس شمال الضفة الغربية، وعبد الكريم طحاينة (سرايا القدس) من جنين شمالاً، وذلك عبر معبر الطيبة جنوب مدينة طولكرم.

جدير بالذكر أن الشهيد عبد الجواد استشهد قبل 12 عاماً واحتفظ الاحتلال برفاته، داخل مقبرة الأرقام .

كما سلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد عبد الكريم طحاينة الذي استشهد بتاريخ 5 آذار/ مارس 2002 عندما فجر نفسه بحافلة "إسرائيلية" في العفولة، مما أدى إلى مقتل "إسرائيلي" وجرح 25 آخرين في عملية تبنتها سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي.

وكانت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أعلنت عن تسلم جثماني الشهيدين أحمد عبد الجواد من مخيم عسكر شرق نابلس وعبد الكريم عيسى طحاينة من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأكدت الحملة بأن عدد الشهداء المحررين يصل إلى 6، ضمن دفعة تحرير جثامين 36 شهيدا وشهيدة، ويعود ذلك لنجاح قانوني لمركز القدس للمساعدة القانونية والجهات الأخرى التي ساندت أهالي الشهداء.

واستشهد أحمد حافظ سعدات عبد الجواد في 28/3/2002 بعملية لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خلال اقتحامه مستوطنة "ألون موريه" بنابلس ما أدى لمقتل 4 مستوطنين وجرح 7 آخرين، حيث خاض اشتباكا مسلحا مع جنود الاحتلال انتهى بمحاصرته في أحد منازل المستوطنة.