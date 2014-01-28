حزب الله يستنكر اتهامه في قضية اقتحام السجون المصرية

استنكر النائب عن كتلة حزب الله النيابية، كامل الرفاعي، محاكمة عناصر من حزبه في قضية “اقتحام السجون” التي كان يحاكم فيها، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي و130 آخرين.

وفي اتصال هاتفي مع الأناضول، قال الرفاعي، “نشعر سواء بمحاكمة مرسي أو عناصر من حزب الله، بأن هناك من يسعى لفرض عقوبة على كل من يريد أن يمد يده لخط المقاومة”، مضيفاً، ” هناك مشروع أمريكي– صهيوني – عربي يتقدم ويفرض أجندة معينة في أكثر من مكان”.

الرفاعي الذي أعرب عن استغرابه لمحاكمة مرسي، لعلاقته بتنظيم عربي، قال “لقد وصلنا إلى مرحلة حيث لم يعد للحياء مكان”.

وبدأت الثلاثاء، في مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، وقائع أول جلسات محاكمة مرسي، في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وتتهم النيابة العامة المصرية 131 شخصاً بنفس القضية بينهم فلسطينيون، وعناصر من حزب الله.

وكانت حركة حماس، وعلى لسان المتحدث باسم الحركة، صلاح البردويل، قد انتقدت في تصريحات للأناضول “اتهامات القضاء المصري لحركة حماس بقضية اقتحام السجون”، واعتبرتها “غير واقعية وغير منطقية، وأن الهدف منها هو ضرب المقاومة الفلسطينية، وتشويه صورتها ومحاولة استرضاء العدو الصهيوني”.