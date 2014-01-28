بينتو ..قصة حاخام يمسك بخيوط الشرطة والمافيا والسياسية الإسرائيلية

رغم أن عمره لم يتجاوز الأربعين عاماً، إلا أن الحاخام الإسرائيلي يعشياهو بينتو الذي يعد من مؤسسي إمبراطورية المؤسسات الدينية اليهودية المنتشرة في أصقاع الدنيا، استطاع أن يصبح المستشار المؤتمن لكبار رجال المافيا الاسرائيلية وكبار ضباط الشرطة وضباط كبار بالجيش الإسرائيلي وسياسيين ووزراء سابقين وحاليين.

غير أن هذا الحاخام تلاحقه قضايا فساد، من المتوقع- بحسب مصادر إعلامية- أن تثير قضايا جنائية على المستوى العالمي، خاصة، وأنها قد تطال شخصيات نافذة في إسرائيل وشخصيات أخرى في الكونغرس الأميركي.

الشبهات الجنائية بدأت تثار بعد الكشف عن نشاطات قدرت ثروته بـ 75 مليون دولار، وذلك بعد تعرضه للخيانة من قبل إسرائيلي هاجر إلى الولايات المتحدة، كان عضوا في حركة "كاخ" الإرهابية ،التي أسسها الحاخام مئير كاهنا، والذي عمل مساعداً للحاخام في إدارة جميعه " عودي يا اسرائيل" في نيوريورك.

ويدعي بينتو أن مساعده الملقب بـ "عين" سرق من أموال الجمعية عشرين مليون دولار تم جمعها من أثرياء يهود وأمريكان ومسحيين مساندين لإسرائيل، إلا أن السلطات الأميركية لم تتمكن من إثبات سرقة "عين" لأي مبلغ، الذي يدعي أن الحاخام بنيتو جمع مبالغ فلكية كتبرعات بشكل غير قانوني من الأثرياء اليهود في الولايات المتحدة واستولى عليها.

وبحسب وسائل الإعلام فإن الحاخام بينتو يملك شبكة علاقات واسعة من الأثرياء اليهود في الولايات المتحدة الأميركية وكبار الإعلاميين في نيويورك، محل إقامته الحالي.

منذ عدة أسابيع تتوالى تداعيات الفضيحة الكبرى التي ضربت سمعة الشرطة الاسرائيلية، التي أعلنت أنها فتحت تحقيقاً مع اثنين من اكبر ضابطها، بسبب شبهة حصولهم على رشوى من الحاخام بينتو، والضابطين هما منشيه أربيف، رئيس "الوحدة 433" في شرطة "إسرائيل"، وهي "الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجرائم الخطيرة إفرايم براخا، ورئيس "الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش"، لقاء تزويده بمعلومات حول مجريات التحقيق التي تتعاون فيه الشرطة الاسرائيلية مع الشرطة الأميركية.

ويملك الحاخام بينتو مدرسة دينية يرتادها كبار الأثرياء والرياضيين والسياسيين وضابط الجيش والشرطة في مدينة أسدود التي ولد فيها، وبجوار المدرسة تقع فيلا في غاية الفخامة قدمها ثري أميركي هدية للحاخام.

وتظهر صور تناقلتها وسائل الإعلام الاسرائيلية حرص شخصيات رفيعة في إسرائيلية على تقبيل يد الحاخام من بينهم نجوم عالم الإجرام المنظم في اسرائيل مثل شالوم دمراني، ويوسي هرراري، إلى جانب كبار ضابط قسم مكافحة الجرائم الخطرة في الشرطة الاسرائيلية.

ولا يقتصر نفوذ الحاخام بينتو على السياسيين حيث نشرت القناة العاشرة صورا لوزير الموصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس مع الحاخام.







