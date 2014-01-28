ألمانية ترمي 400 ألف يورو في المرحاض

ربحت الألمانية انجيل ماير 400 ألف يورو في مسابقة اليانصيب، ولكن لسوء حظ سعيدة الحظ لم تحصل حتى على سنت واحد من هذا المبلغ.

وتفاجأت السيدة المحظوظة بأن عليها دفع تكاليف علاج زوجها المتوفي. ولعدم رغبتها بذلك بدأت تفكر بطريقة للخروج من المأزق طالبة العون من 5 زجاجات من الشمبانيا !. وبعد أن احتست كل الكمية قررت تحت تأثير السكر بألا يحصل على المبلغ أي أحد.

أخذت المبلغ وهو عبارة عن 800 ورقة نقدية من فئة 500 يورو، وتوجهت إلى المرافق الصحية ورمت المبلغ بكامله في المرحاض، وبهذا الفعل لم يعد في إمكانها تسديد تكاليف علاج المرحوم زوجها كما كان حالها قبل أن تربح اليانصيب.

ورفع القائمون في دار العجزة دعوى قضائية ضد هذه المرأة، ولكن محامي الدفاع اخبرهم بعدم وجود مادة قانونية تمنع رمي النقود في المراحيض.