الاتحاد الإنجليزى يقرر تأجيل ديربى مانشستر 24 يومًا

قرر الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، إجراء عدة تعديلات على جدول مباريات البريميرليج، واستقر على تعديل مواعيد 5 مباريات أبرزها تأجيل ديربى مانشستر لمدة 24 يومًا فى قمة مباريات الجولة الـ28.

كشف الموقع الرسمى للشياطين الحمر، أن ديربى مانشستر، بين اليونايتد وسيتى المقرر إقامتها على ملعب أولد ترافورد، تأجل من 1 مارس المقبل، إلى 25 من الشهر نفسه، لبلوغ السيتزينز نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، لمواجهة سندرلاند يوم 2 مارس.

وجاءت مواعيد باقى المباريات المؤجلة على النحو التالى:

8 مارس: ويست بروميتش ومانشستر يونايتد

16 مارس: مانشستر يونايتد وليفربول

22 مارس: وستهام وليفربول

29 مارس: ليفربول وأستون فيلا