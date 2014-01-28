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الإصابة تبعد سليمان عن الأهلى لمدة 3 شهور

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 11:37 - 28 يناير 2014
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تأكد غياب وليد سليمان لاعب وسط فريق الأهليعن صفوف الفريق لمدة ثلاثة أشهر بعد إجراء جراحة المنظار بنجاح في ألمانيا مؤخراً.

وقال خالد محمود طبيب فريق الأهلي  "سليمان أجرى العملية يوم الاثنين الماضي بنجاح وسيغيب ثلاثة أشهر."

وكان اللاعب أجرى أشعة رنين مغناطيسي على ركبته مرتين خلال الشهر الماضي، بالإمارات والقاهرة، قبل أن يقرر الجهاز الطبي سفره إلى ألمانيا.

يشار إلى أن إصابة سليمان ألمت به إبان مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب ديسمبر الفائت.

وفي سياق متصل قامت إدارة النادي الأهلي بصرف جزء من مستحقات لاعبي النادي الأهلي عن بطولة دوري الأبطال الإفريقي.

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