ميسي يلعب في بايرن ميونيخ بشرط واحد؟!

يرى فيليكس ماجات المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا والعالم أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسباني قد ينتقل إلى الفريق البافاري إذا ما توج الأخير مجددا بدوري الأبطال.

وقال ماجات في حوار مع (سبورت بيلد) الألمانية "التعاقد مع ليونيل ميسي ممكن، إذا ما فاز البايرن بدوري الأبطال مجددا، سيكون نادي مثير للاهتمام بالنسبة للاعب مثله".

واعتبر المدرب السابق أن رغبة أي لاعب في الانتقال لبايرن ميونيخ أمر طبيعي ، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على حارس شالكه السابق مانويل نوير ، الذي انتقل للفريق البافاري، على الرغم من أنه في الصغر كان يهتف ضده بالمدرجات.

وأشار ماجات إلى أنه اذا ما استمر بايرن ميونيخ في الصفقات والتعزيزات الحالية التي يجريها فإنه سيكون أقوى نادي على الساحة، خلال السنوات العشر المقبلة.