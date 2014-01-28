تأجيل موعد لقاء شباب الظاهرية وشباب الخليل في دوري للمحترفين

أعلنت لجنة المسابقات العامة بالإتحاد الفلسطيني لكرة القدم اليوم الأثنين، عن تأجيل لقاء الدربي بين فريقي شباب الظاهرية ونظيره شباب الخليل ضمن منافسات الإسبوع الثالث عشر من دوري جوال للمحترفين إلى موعد يحدد لاحقا ً.



وأشارت لجنة المسابقات بالإتحاد الفلسطيني إلى أن تأجيل اللقاء جاء نتيجة مشاركة شباب الظاهرية في منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الإتحاد الآسيوي، حين يواجه نظيره علاش أوش القيرغستاني في الثاني من فبراير القادم في اللقاء الذهاب، الذي سيحتضنه استاد دورا الدولي بالخليل.



أما باقي مباريات الجولة فقد بقيت على حالها، فيستضيف مؤسسة البيرة نظيره إسلامي قلقيلية، ويلتقي المتصدر واد النيص مضيفه جبل المكبر، فيما يواجه مركز الأمعري ضيفه شباب الخضر، ويصطدم مركز بلاطة بمستضيفه هلال القدس، بينما يحلَ ثقافي طولكرم ضيفا ً على أهلي الخليل.