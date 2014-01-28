إيقاف لاعب الطواحين « عمران » 4 مباريات وغرامة مالية

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، على قرار لجنة الانضباط والخاص بلاعب نادي اتحاد خان يونس متصدر دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة، بايقافه أربعة لقاءات رسمية.



ويأتي هذا القرار في أعقاب ما بدر من اللاعب خلال مباراة فريقه اتحاد خان يونس وخدمات رفح ضمن لقاءات الجولة الماضية من دوري الدرجة الممتازة والتي أقيمت يوم الجمعة 24 يناير.



وجاء في قرار لجنة الانضباط: إيقاف اللاعب أنور صالح عمران (4) أربع مباريات رسمية متتالية بالإضافة لعقوبة الطرد، مع توقيع غرامة مالية قدرها (200) دينار أردني، وتوجيه لفت نظر لجماهير نادي الاتحاد على الهتاف ضد الحكام .