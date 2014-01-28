حماس تبارك لتونس بالدستور الجديد

بَارَكت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " اليوم الثلاثاء، للجمهورية التونسية الشقيقة التوافق على دستور جديد للبلاد و تشكيل حكومة جديدة.

وكان المجلس الـتأسيسي التونسي وافق على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة في خطوة ، نحو الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.

وتمنت الحركة في تصريح صحفي وزعه المكتب الإعلامي وتلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، لتونس دوام الأمن والاستقرار ، وللحكومة الجديدة التوفيق والنجاح في مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وعبّرت عن أملها بأن تظل تونس رائدة في الحرية، ودعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.