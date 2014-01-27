نقل عشرات الأسرى إلى القسم الجديد بجلبوع من بينهم النائب احمد سعدات

أفاد مركز اسري فلسطين للدراسات بان إدارة مصلحة السجون نقلت مؤخرا إلى سجن جلبوع عشرات الأسرى ، وذلك بعد إعلانها عن افتتاح قسم جديد في السجن وهو قسم (2) ، ومن بينهم النائب في المجلس التشريعي احمد سعدات .

وأوضح المركز في تصريح صحفي بان ما دفع إدارة السجون إلى افتتاح هذا القسم هو التخفيف من الاكتظاظ الشديد الموجود في بعض السجون ، نتيجة استمرار سياسة الاعتقال العشوائية في الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وأشار المركز إلى أن إدارة السجون قامت بشكل مفاجئ بنقل الأمين العام للجبهة والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد سعدات من سجن شطة لسجن جلبوع، فيما عرف من بين المنقولين إلى جلبوع ايضا الأسرى محمود القدسي، ولؤي حسين، و عماد الخفش، و ضرار ، حمادنة، رامي عصيدة ، وجلال جربوع، توفيق عريدي رائد قوزح، ونائل دويكات، حامد رمضان .

وطالب المركز الصليب الأحمر الدولي بضرورة تنظيم زيارة من قبل مندوبيه لقسم 2 للاطلاع على أوضاع الأسرى، هناك حيث انه قسم جديد ويفتقر إلى مقومات الحياة ، ولم يسمح الاحتلال للأسرى المنقولين باصطحاب احتياجاتهم معهم ، كذلك لم توفر لهم الإدارة كافة الأغراض المعيشية المطلوبة ، مما يفاقم معاناتهم المستمرة .

كما دعا المجتمع الدولي للتدخل لوقف جرائم الاعتقالات المستمرة من قبل الاحتلال بدون اى وجه حق لأبناء الشعب الفلسطيني ، والتي تبقى الآلاف من الأسرى خلف القضبان بشكل دائم .