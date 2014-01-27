حالة الجو: سقوط امطار موسمية مصحوبة بعواصف رعدية

يكون الجو اليوم الإثنين 27/1/2014 غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، وخلال ساعات الليل يتحول الطقس ليصبح غائم، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط الأمطار الموسمية التي قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية احياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه معتدلة السرعة، تنشط احياناً.

أما يوم غد الثلاثاء فيطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تصحب بالعواصف الرعدية احياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الاربعاء المقبل، وتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة في المناطق السهلية والساحلية ، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت وطبريا ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحياناً .







والله تعالى اعلى واعلم