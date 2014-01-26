بينيت يرد على مقرب من نتنياهو: « لن نعيش تحت حكم ابو مازن »

في معرض رده على تصريحات المصدر المقرب من نتانياهو، قال رئيس حزب البيت اليهودي ووزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينت:" يجب رفض تلك الفكرة فورا، لان فكرة ان يعيش مستوطنو الضفة تحت حكم فلسطيني وسيادة فلسطينية هو امر خطير جدا".

و اضاف قائلا: "ابدا هذا لن يحدث"، وحسب أقواله: "لقد مرت آلاف السنين الفضية على "ارض اسرائيل" فالمستوطنين لن يكونوا تحت حكم ابو مازن، ومن يخطر في باله بان يعيش المستوطنون في "ارض اسرائيل" تحت حكم فلسطيني فهو بذلك يسحب الارض ايضا من تحت سكان تل ابيب"، وفق تعبيره.

و دعا نتنياهو لان ينسى تلك الفكرة فورا.

و كان مسؤول رسمي في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو قد صرح لوكالة اسوشتد برس بان الأخير يعتقد بانه "سيكون نصب اعين المستوطنين في الضفة الغربية امكانية العيش في اراضي الدولة الفلسطينية التي ستقام مستقبلا".