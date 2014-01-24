إخراج « الأرنب » المختفي في الأذن اليمنى لنيلسون مانديلا

أمرت السلطات في جنوب أفريقيا بإخراج مجسم برونزي لأرنب صغير تم إخفاؤه في الأذن اليمنى للنصب التذكاري للرئيس الراحل نيلسون مانديلا كتوقيع للنحاتين الصانعين لتمثال مانديلا.

وجاء قرار السلطات هذا "لإعادة الاعتبار" لتمثال الراحل مانديلا بحسب موغوموتسي موغودوري الناطق الرسمي باسم وزارة الثقافة والفن الذي قال أيضا إن النصب التذكاري يجب أن يمثل الأمل للناس وليس شيئاً له علاقة بأرنب.

وأكد أن "الأرنب" سيزال في أسرع وقت ممكن، وأن النحاتين قدما اعتذارهما للسلطات ولعائلة مانديلا عن أي حرج قد يكون سببه مجسم الأرنب الذي وضعاه في التمثال.

ومن جانبهما أوضح النحاتان آندري برينسلو وروهان جانسي فان فوورين أنهما قررا وضع الأرنب البرونزي بعد أن منعتهما السلطات من نقش توقيعيهما على التمثال، مشيرين إلى أنهما اختارا شكل الأرنب كدلالة على الوقت القصير الذي منح لهما لإنهاء العمل.

حيث أن كلمة "أرنب" بلغتهم المحلية تعني "تسرع" أو "عجالة". وكشف الستار عن تمثال مانديلا الذي يبلغ طوله تسعة أمتار بعد وفاته الشهر الفائت. وتم تثبيته أمام مقر الحكومة في العاصمة بريتوريا.