سلوان يضرب موعدا مع الهلال في نهائي بطولة أريحا الشتوية

تأهل فريق سلوان للمباراة النهائية من بطولة أريحا الشتوية, عقب فوزه على الأمعري بركلات الترجيح (7-6), بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب أريحا الدولي بالضفة الغربية المحتلة مساء أمس الأربعاء.

وكانت المباراة متساوية بين الفريقين في شوطها الأول، قبل أن يفرض سلوان أفضليته في الثاني وأضاع فرصا عديدة للتسجيل.

في المقابل كان الأمعري قريبا من حسم اللقاء من خلال فرصتين محققتين للتسجيل مناصفة بين شوطي اللقاء, لكنه خسر بركلات الترجيح (6-7).

وبهذا الفوز ضرب سلوان موعدا مع هلال أريحا "المستضيف" في نهائي البطولة الثلاثاء المقبل, علما أن الأخير فاز في نصف النهائي على شباب الخليل بركلات الترجيح (5-4), بعد تعادل الطرفين (1-1) في الوقت الأصلي.