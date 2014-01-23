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فيديو | اودينيزي يفسد بداية سيدورف مع ميلان ويقصيه من كأس إيطاليا

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 09:30 - 23 يناير 2014
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عمق اودينيزي جراح مضيفه ميلان وبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ايطاليا لكرة القدم بالفوز عليه 2-1 الاربعاء على ملعب "سان سيرو" في ربع النهائي.

واعتقد الجميع ان ميلان الذي يقبع في المركز الحادي عشر في الدوري وبفارق 30 نقطة عن غريمه يوفنتوس المتصدر، في طريقه لتحقيق فوزه الثاني في مباراته الثانية بقيادة مدربه الجديد ونجمه السابق الهولندي كلارينس سيدورف (الاولى كانت في الدوري الاحد الماضي على فيرونا 1-صفر)، وذلك بعدما تقدم منذ الدقيقة 7 عبر ماريو بالوتيلي.

لكن اودينيزي كان له كلمته في نهاية المطاف اذ ادرك التعادل في الدقيقة 41 من ركلة جزاء نفذها لويس مورييل، قبل ان يخطف الاوروغوياني نيكولاس لوبيز هدف التأهل للضيوف في الدقيقة 77.

ويلتقي اودينيزي في دور الاربعة الفائز من لقاء غد الخميس بين فيورنتينا .

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