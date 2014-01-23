من يساعد السيسي في كتابة برنامجه الانتخابي؟؟

علمت ‘القدس العربي’ من مسؤول امني بارز ان الفريق أول عبد الفتاح السيسي حزم امره وقرر خوض الانتخابات الرئاسية القادمة بعد تزايد الضغوط التي مارستها ضده جهات سيادية رأت انه الانسب لقيادة البلاد في المرحلة الراهنة، ونفى المسؤول وجود خلاف داخل قيادات المؤسسات الامنية تجاه ترشح السيسي معتبراً أن الانباء التي تتردد في هذا الشأن لا اساس لها من الصحة متهماً أطرافاً داخلية وخارجية بالسعي نحو النيل من استقرار البلاد.

وكانت معلومات قد ترددت في نطاق محدود مفادها ان جهاز المخابرات العامة كان يرغب في الدفع بمدير الجهاز السابق اللواء اركان حرب مراد موافي للترشح للرئاسة غير ان المعلومات التي حصلت عليها ‘القدس العربي’ تفيد بأن كافة الأجهزة الامنية باتت تقف صفاً واحداً خلف الفريق السيسي.

ومن المتوقع ان يعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم الخميس في الخطاب الذي سيلقيه بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لتسبق الانتخابات البرلمانية وتعد هذه الخطوة استجابة لمطالب معظم القوى الوطنية التي طالبت بالرئاسية من اجل عبور البلاد من حالة عدم الاستقرار التي لا زالت بعض ظواهرها ماثلة ولتشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالمهام العاجلة.

فيما اشارت مصادر مطلعة الى ان السيسي بدأ في كتابة برنامجه الرئاسي الذي من المقرر ان يعلنه فور اعلانه الترشح تلبية لنداءات المراقبين من اطياف القوى السياسية حيث طالبه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بتبني برنامج ثوري لتحقيق أهداف الثورة وتمكين الشباب، ومنع عودة رموز النظام الاسبق من لعب اي دور في المرحلة المقبلة ودعا صباحي السيسي الى الإعلان عن برنامج انتخابي واضح وعقد يلتزم به أمام الشعب، مضيفًا تعليقاً على تسريبات اشارت الى رغبة السيسي الحصول على تفويض شعبي مماثل لذلك الذي حصل عليه قبل ايام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي أنه من ‘غير اللائق أن يطلب مرشح رئاسي تفويضًا على بياض من الشعب قبل ترشحه، ولابد من وجود عقد لأي مرشح رئاسي، يلتزم به، ويحاسبه الشعب على أساسه’، على حد قول صباحي الذي نفى رفضه لوجود دور للجيش في الحياة السياسية قائلاً ‘أؤمن بضرورة وجود شراكة وطنية بين الجيش والشعب’.

وترددت معلومات ان الكاتب محمد حسنين هيكل يقوم بدور في كتابة برنامج السيسي.