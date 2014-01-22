الزمالك يعين ميدو مدربا للفريق خلفا لطولان

أعلن الزمالك المنتمي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء أمس الثلاثاء تعيين أحمد حسام (ميدو) مهاجم منتخب مصر والزمالك سابقا مدربا للفريق خلفا لحلمي طولان.



وذكر الزمالك بموقعه على الانترنت أن الجهاز الفني المعاون لميدو سيضم أحمد عبد الحليم مديرا للكرة وعبد الرحيم محمد مدربا عاما وطارق السيد مدربا مساعدا وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى وحمادة أنور مديرا اداريا.



واعتزل ميدو قبل موسمين بعد مشوار حافل في الملاعب دافع خلاله عن الوان العديد من الفرق الاوروبية الكبرى مثل اياكس ومرسيليا وروما وتوتنهام ثم اتجه الى التحليل التلفزيوني.



وخاض ميدو الذي سيكمل 31 عاما الشهر المقبل مباراته الدولية الأولى مع مصر في يناير 2001 لكن مباراته الأخيرة كانت في لقاء ودي أمام مالاوي في ديسمبر 2009.



وأحرز ميدو 19 هدفا في 51 مباراة دولية وساهم في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الافريقية 2006 وهي البطولة التي شهدت خلافه مع المدرب حسن شحاتة بسبب اعتراضه على تغييره وغاب عن تتويج المصريين باللقب في 2008 و2010.



وأهدر الزمالك تقدمه ليتعادل 1-1 مع ضيفه حرس الحدود في مباراة شهدت اقتحام مشجعين للمدرجات يوم الاحد الماضي ليحتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بالدوري متأخرا بست نقاط عن الاسماعيلي المتصدر.