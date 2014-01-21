حركة الجهاد الإسلامي تدين تفجير الضاحية الجنوبية الإجرامي

أدان ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أبو عماد الرفاعي التفجير الإجرامي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم والذي أدى إلى استشهاد أربعة لبنانيين مدنيين وإصابة العشرات.

وقال الرفاعي في تصريح له: إن هذا الإجرام الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين بعيد كل البعد عن جوهر الإسلام وحقيقته، ولا يخدم سوى أهداف ومشاريع العدو الصهيوني الذي يريد تمزيق الأمة وتفتيتها.

وتوجه الرفاعي بالعزاء إلى ذوي الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل.

وشهدت الضاحية الجنوبية صباح اليوم معقل حزب الله تفجير ارهابي انتحاري في حارة حريك، ما أدى الى استشهاد أربعة لبنانيين وإصابة العشرات.