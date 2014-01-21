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الاحتلال يسلّم رفات الشهيد شادي حمامرة الأحد المقبل

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 12:51 - 21 يناير 2014
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أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، أنه سيتم تسليم رفات الشهيد شادي إبراهيم حمامرة، من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، يوم الأحد المقبل الساعة الثامنة مساء، عند معبر ترقوميا، جنوب غرب مدينة الخليل.

وأوضحت الحملة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن عملية تسليم رفات الشهيد حمامرة هي عملية التسليم الرابعة في دفعة تحرير جثامين 36 شهيدة وشهيدا من مقابر الأرقام الإسرائيلية، داعية للمشاركة في التشييع، والذي تتوقع أن يليه تسليم رفات 32 شهيدة وشهيدا آخرين، من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وكان حمامرة قد استشهد هو والشاب خالد دبش، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما بتاريخ 26/3/2002، في مدينة القدس، وهو من مواليد بلدة حوسان الواقعة غرب بيت لحم.

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