ضبط مصنع مخدرات ضخم ومتطور في طولكرم

عرض برنامج "كاميرا السلام" على اليوتيوب عملية مداهمة مصنع مخدرات تم ضبطه، الأسبوع الماضي، بمدينة طولكرم والذي يعتبر من أكثر المصانع تطورا في انتاج المخدرات وبدعم من ضباط سابقين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

حيث اطلع محافظ طولكرم اللواء د.عبد الله كميل يرافقه مديري جهازي الأمن الوقائي والشرطة العقيد محمد زكارنة والمقدم حسام عواد على الشقة التي وجد فيها معملا متطورا لانتاج وزراعة المخدرات في المدينة.

وحيا اللواء د.كميل الأجهزة الامنية خاصة جهازي الامن الوقائي والشرطة التي قامت بمتابعة واعتقال العصابة التي تهدف الى قتل وتدمير الجيل الشاب الذي يعتمد عليه في بناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف،مؤكدا وجود أيادي خفية وراء هذه العصابة وهذه الجريمة النكراء.

ووصف القائمين على هذا المعمل بالعصابة المارقة والخارجة عن القانون وعن جميع القيم الانسانية معتبرا عملية القبض عليهم بمثابة انجاز أمني ووطني عظيم جاء كثمرة للتعاون الكامل والعمل المشترك ما بين الأجهزة الامنية التي تعمل ليلا نهارا للقضاء على ظاهرة انتاج وتجارة وتعاطي المخدرات،مشددا على أنه لن يسمح لأحد أن يقوم بتصدير المجرمين الى أراضينا أو تدمير شبابنا .

وأعلن المحافظ عن انطلاق الحملة الوطنية الشاملة للقضاء على آفة المخدرات في المحافظة، متمنيا ان تكون نموذجا يحتذى به في المحافظات الأخرى.

والجدير بالذكر أنه تم اكتشاف الشقة التي وجد بها المعمل لانتاج وزراعة المخدرات صنف هيدرو "القنب المخدر" قبل عشرة أيام وهي الآن على ذمة المحافظ والقضية ما زالت مستمرة بالتعاون ما بين الاجهزة الأمنية والنيابة العامة.