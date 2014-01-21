استئناف محاكمة اللاعبان ريبري وبنزيمة بقضية جنسية في فرنسا

من المقرر أن يمثل نجما كرة القدم الفرنسيان فرانك ريبري وكريم بنزيمة أمام المحكمة قريبا بتهمة ممارسة الجنس مع عاهرة دون السن القانونية.

وكان لاعب بايرن ميونخ ريبري ومهاجم ريال مدريد بنزيمة قد أنكرا دفع أموال لزاهية ديهار مقابل ممارسة الجنس عندما كانت دون الثامنة عشرة من عمرها. ويواجه اللاعبان عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 45 ألف يورو.

ولا يُتوقع أن يحضر المتهمان الجلسة الأولى في باريس وفقًا لمحامي فرانك ريبري، وهو ما ينطبق على زاهية ديهار أيضًا.

ورغم توجيه الاتهام للاعبيْن بممارسة الجنس مقابل المال مع فتاة في السادسة عشرة من عمرها، في حالة كريم بنزيمة، والسابعة عشرة، في حالة فرانك ريبري، بدا محامي ريبيريه كارلو ألبرتو بروسا متفائلًا وهو يقول إن "موقفنا قوي في القضية وسوف نحارب للنهاية."

من جهةٍ أخرى، تنازلت زاهية ديهار عن موقفها القانوني ولم تعد تطالب بأية حقوق في إطار تلك المحاكمة المرتقبة، وذلك وفقًا لمحاميها دانيال فاكونسون.

متهمون آخرون

يُذكر أن السن القانوني الذي يُعتد به في فرنسا هو 15 سنة بينما يحظر القانون الفرنسي ممارسة البغاء بمقابل المال حتى سن الثامنة عشرة.

كما اشترطت المحكمة العليا في فرنسا لتوقيع العقوبة على من يمارس البغاء مقابل المال مع فتاة تحت السن القانونية أن يكون الشخص على علم بأن الفتاة التي يمارس معها الجنس تحت تلك السن.

كما يواجه زوج شقيقة فرانك ريبري تهمة حث فتاة قاصر على ممارسة الجنس، بالإضافة إلى توجيه الاتهام لخمسة أشخاص آخرين في قضية ذات صلة باللاعبيْن الفرنسييْن قد تصل العقوبة فيها إلى السجن لعشرة سنوات.

وكان فرانك ريبري قد اعترف بأنه مارس الجنس مع زاهية ديهار بعد سفره إلى ميونخ في 2009 حيث قدمها له أحد الأصدقاء كهدية بمناسبة عيد ميلاده، إلا أنه أكد في نفس الوقت أنه لم يكن يعلم وقتها أنها تحت سن الثامنة عشرة.

أما كريم بنزيمة الذي يتهم بإقامة علاقة جنسية مع قاصر بمقابل مادي فقد أنكر تمامًا أنه أقام أي علاقة مع زاهية.

يُذكر أن زاهية ديهار تبلغ من العمر الآن 21 سنة، وأنها أصبحت من المشاهير بعد تلك الفضيحة وبعد اعترافها بإقامة علاقة جنسية مع اللاعبيْن الفرنسييْن وهي الآن تعمل مصممة أزياء اعتمادا على الصداقة التي جمعتها بالمصمم الفرنسي الشهير لارجفليد.