كأس أسيا : السعودية والعراق يكملون عقد المربع الذهبي

اكملت السعودية والعراق عقد منتخبات الدور نصف النهائي من كأس آسيا الاولمبية لكرة القدم (دون 22 عاما) المقامة في مسقط حتى 26 كانون الثاني/يناير الحالي، بفوز الاولى على استراليا 2-1، والثاني على اليابان 1-صفر الاحد في ربع النهائي.

في المباراة الاولى، سجل عبد الفتاح عسيري (58) وعبدالله خالد (61) هدفي السعودية، وبتروس سكابيتيس (76 من ركلة جزاء) هدف استراليا.

وفي الثانية، سجل امجد كلف هدف العراق الوحيد في الدقيقة 89.

وفي المربع الذهبي الخميس المقبل، تلتقي السعودية مع الاردن المتأهل على حساب الامارات، والعراق مع كوريا الجنوبية التي تأهلت على حساب سوريا.