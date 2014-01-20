حملة للوقاية من « عين الطاووس » جنوب نابلس

نفذت الإغاثة الزراعية، اليوم الاثنين، حملة رش وقائي ضد مرض "عين الطاووس"، الذي يصيب أشجار الزيتون، في بلدة قبلان، جنوب شرق مدينة نابلس بالتعاون مع بلدية قبلان.

وأشار مدير الإغاثة الزراعية في نابلس، ضرار أبو عمر، إلى انه تم خلال هذه الحملة رش نحو (200 دونم) تعود ملكيتها لأكثر من 50 مزارعا ومزارعة من أهالي البلدة.

وأوضح أبو عمر، أن "عين الطاووس" ينتشر بشكل كبير في المنطقة التي تم استهدافها، ما سبب تراجعا في كمية الإنتاج ما يقارب 10 – 20 % من الإنتاج الكلي.

وأضاف ان عملية الرش جاءت في اطار حملة اطلقتها الإغاثة الزراعية في بداية هذا العام، بهدف مساعدة المزارعين في الحفاظ على شجرة الزيتون وحمايتها، لانها تمثل عنوانا للصمود وللتمسك بالارض، وهي العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في فلسطين.

بدوره، ذكر منسق الحملة، المهندس صادق عوده، ان" حملة مقاومة وباء عين الطاووس تأتي ضمن مشروع لكسمبورغ، الذي تنفذه الاغاثه الزراعية في بلدتي جماعين وقبلان في محافظة نابلس كخطوه وقائيه من هذا المرض، مضيفا انه سيتبع ذلك مرحلتان اخريان للرش خلال هذا العام للقضاء على هذا الوباء الذي يؤثر على اشجار الزيتون من حيث كمية الانتاج وجودة الزيت"