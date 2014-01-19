حمدي : وزير الرياضة ينوي تخريب الأهلي !!

اوضح رئيس مجلس ادارة الاهلي المصري حسن حمدي ان قرار وزير الرياضة طاهر ابوزيد هدفه تخريب الاهلي وتوقيته غير مناسب للغاية , بما ان الجميع في مصر كان يستعد للإحتفال بنتائج الدستور.

حمدي أضاف ان تعيين مجلس آخر برئاسة عادل هيكل جاء في توقيت غريب وبشكل غير مدروس ويثير أزمة مع التزامن مع الإعلان عن نتيجة الإستفتاء على الدستور الجديد كما نقل موقع جماهير الزمالك.

وكان طاهر أبو زيد قد أصدر قراراً بحل مجلس إدارة حسن حمدي وتعيين مجلس جديد برئاسة عادل هيكل، وتدخل حازم الببلاوي رئيس الوزراء وأوقف القرار وأبقى على مجلس حمدي.!