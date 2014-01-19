الصحة بغزة: التطعيمات ضد شلل الأطفال بلغت99.2%

أنهت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة وبالشراكة مع الخدمات الصحية بوكالة الغوث والتي استمرت لمدة أربعة أيام.

و قال د. فؤاد العيسوي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية إنّ الإقبال على الجولة الثانية من التطعيم كان كبيراً، حيث تم تطعيم حوالي 29 ألف طفل وطفلة من سن يوم واحد إلى سن خمس سنوات بنسبة بلغت 99.2% .

وأشار د. العيسوي إلى المجهود الكبير الذي بذله العاملون في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووكالة الغوث وكذلك جهود الإخوة في المؤسسات الدولية لتوفير الأمصال التي أدت لإنجاح الحملة .

و أشاد بالوعي الصحي لدي الأمهات وأولياء الأمور مؤكداً أن التطعيم ضد شلل الأطفال مسئولية الأسرة والمجتمع والحكومة.