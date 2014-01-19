ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

الصحة بغزة: التطعيمات ضد شلل الأطفال بلغت99.2%

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 18:32 - 19 يناير 2014
مشاركة

أنهت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بقطاع غزة وبالشراكة مع الخدمات الصحية بوكالة الغوث والتي استمرت لمدة أربعة أيام.

 

و قال د. فؤاد العيسوي مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية إنّ الإقبال على الجولة الثانية من التطعيم كان كبيراً، حيث تم تطعيم حوالي 29 ألف طفل وطفلة من سن يوم واحد إلى سن خمس سنوات بنسبة بلغت 99.2% .

 

وأشار د. العيسوي إلى المجهود الكبير الذي بذله العاملون في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووكالة الغوث وكذلك جهود الإخوة في المؤسسات الدولية لتوفير الأمصال التي أدت لإنجاح الحملة .

 

و أشاد بالوعي الصحي لدي الأمهات وأولياء الأمور مؤكداً أن التطعيم ضد شلل الأطفال مسئولية الأسرة والمجتمع والحكومة.

متعلقات