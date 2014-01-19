بركلات الترجيح .. الجمعية والطواحين يعبران لدور الـ16 من كأس غزة

حقق فريق الجمعية الإسلامية "حامل اللقب" من الدرجة الممتازة فوزاً صعباً على حساب خدمات خانيونس متصدر الدرجة الأولى بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب رفح البلدي جنوب قطاع غزة، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكأس.



وفي ركلات الترجيح فاز فريق الجمعية بثلاثية دون مقابل، أحرز ها سامي سالم, وأحمد عميرة, وحازم قفة, في حين لم يسجل خانيونس أي ضربة بعدما أهدر له محمود فحجان, ومحمد الفقعاوي, ومحمود البراغيتي.



وبذات الطريقة، حقق اتحاد خانيونس متصدر الدرجة الممتازة فوزاً شاقاً على خدمات جباليا (درجة أولى) بأربعة أهداف مقابل هدف, بعد تعادلهما السلبي, في المباراة التي جرت على ملعب اليرموك بمدينة غزة.



وفي ركلات الترجيح سجل لاتحاد خانيونس طارق العايدي, وحازم البيوك, وإبراهيم النجار, ومحمد صيدم, في حين أحرز لجباليا أدهم أبو ركبة, وأضاع إبراهيم حمد, ومحمد أبو وردة، ليضرب فريق "الطواحين" موعداً في الدور المقبل مع الجمعية الإسلامية.



كما صعد القادسية (درجة أولى) لدور الـ16 بعد فوزه الثمين على اليرموك (درجة ثالثة) بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد, على ملعب المدينة الرياضية شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.



وتقدم سامي أبو دان لليرموك في الدقيقة الثانية، لكن القادسية ردّ برباعية عبر محمد السطري "هدفان" في الدقيقتين السادسة, و46, وعلاء ظهير بالدقيقة الثالثة, ومحمد عبد العال في الدقيقة السابعة.



ويواجه القادسية في الدور المقبل خدمات رفح (درجة ممتازة) الفائز على اتحاد جباليا (درجة ثالثة) بخماسية نظيفة السبت.





وتتواصل منافسات دور الـ32 من الكأس مساء الاثنين بلقاء العودة (درجة ثانية) مع بيت لاهيا (درجة أولى) على ملعب التفاح شرق غزة, علماً أن الفائز سيلعب مع أهلي غزة الفائز على أهلي النصيرات بثلاثة أهداف مقابل هدفين.